Дизайн лендинг-пейдж

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен46 заявок324 просмотра

Нужно сделать дизайн лендинг-пейдж для бюро переводов. По срокам не тороплю, главное качество. Есть схема со структурой лендинга и текстами. Нужно будет подобрать картинки, иконки, шрифты.

Пример дизайнов, которые нравятся:

http://bpieronim.com/

https://st.weblancer.net/download/1242873/?detailed=1

http://futular.ru/

http://zoom.olgasmile.ru/

Результатом выполнения работы должен быть psd файл со всеми полномасштабными картинками и слоями.

Рассматриваю предложения как просто создание дизайна для лендинга, так и дизайн+верстка (адаптивная, кроссбраузерная, скорость работы не менее 70 по версии сервиса: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ )

Присылайте свои предложения, цены, сроки. 

Оплата через яндекс-деньги, веб-мани, пейпал, карту сбербанка. 50% - предоплата, 50% - по окончании работы.

8 лет назад
Dmitriy_Ivanov
Иванов 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$90
5 дней
Работа выполнена качественно в оговоренные сроки. Спасибо!
5+

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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