Нужно сделать дизайн лендинг-пейдж для бюро переводов. По срокам не тороплю, главное качество. Есть схема со структурой лендинга и текстами. Нужно будет подобрать картинки, иконки, шрифты.

Пример дизайнов, которые нравятся:

http://bpieronim.com/

https://st.weblancer.net/download/1242873/?detailed=1

http://futular.ru/

http://zoom.olgasmile.ru/

Результатом выполнения работы должен быть psd файл со всеми полномасштабными картинками и слоями.

Рассматриваю предложения как просто создание дизайна для лендинга, так и дизайн+верстка (адаптивная, кроссбраузерная, скорость работы не менее 70 по версии сервиса: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ )

Присылайте свои предложения, цены, сроки.

Оплата через яндекс-деньги, веб-мани, пейпал, карту сбербанка. 50% - предоплата, 50% - по окончании работы.