Необходим дизайн главной и 4 внутренних страниц с адаптивной вёрсткой + разработка простого текстового логотипа. Размещаться будет на WordPress. Прототипы имеются (внутренние страницы – сканы рукописных прототипов, главная – стандартный вариант). ...
Дизайн лендинг-пейдж
Нужно сделать дизайн лендинг-пейдж для бюро переводов. По срокам не тороплю, главное качество. Есть схема со структурой лендинга и текстами. Нужно будет подобрать картинки, иконки, шрифты.
Пример дизайнов, которые нравятся:
https://st.weblancer.net/download/1242873/?detailed=1
Результатом выполнения работы должен быть psd файл со всеми полномасштабными картинками и слоями.
Рассматриваю предложения как просто создание дизайна для лендинга, так и дизайн+верстка (адаптивная, кроссбраузерная, скорость работы не менее 70 по версии сервиса: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ )
Присылайте свои предложения, цены, сроки.
Оплата через яндекс-деньги, веб-мани, пейпал, карту сбербанка. 50% - предоплата, 50% - по окончании работы.
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