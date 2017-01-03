Дизайн LP на 2-3 экрана

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок237 просмотров

Здравствуйте. Ищу дизайнера который сможет нарисовать дизайн Landing Page на 2-3 экрана. 

Прототип страницы прикрепляю. Дизайн должен быть адаптивен и кросбраузерный. 

Сроки: От вас

Цена: От вас

Связь: По скайпу

Укажите пожалуйста стоимость и сроки а также примеры работ. 

Заранее спасибо за ответ.

8 лет назад
vebmister
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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