Лэндинг для одного товара

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок227 просмотров

Нужно сделать дизайн лендинга по продаже двух видов бронзовых пепельниц. Позиционаровать этот товар хочу как подарок для мужчин. Фотографии дам, текст и заголовки нужно будет придумать.

Так же интересует верстка, но это будет как отдельная работа, когда будет дизайн.

Хотелось бы получить ориентиры по цене.

8 лет назад
guest_14835379027155
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта оптовых поставок женской и детской одежды

    $80

    Добрый день! Требуется сделать дизайн сайта. Срок - 48 часов.  Оплата - 5 000 рублей. Аванс - 1000 р.   Структура сайта. https://classic.moqups.com/evgeny.evteev/6dcIcdPP/p:a66a9f742  Обязательные элементы дизайна. Страница главного одностраничного сайта;Страница ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн сайта

    Нужен веб дизайнер для редизайна главной страницы artvolkov.ru. Пожалуйста, присылайте портфолио и стоимость

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга (сайт-визитка)

    $115

    Тут описание задачи. https://docs.google.com/document/d/1iMK3F6cnCq7JiBgBjE0NitHfK_qNTb4OtL5hMiYo1Bw/edit?usp=sharing Сроки для первого экрана 1 день, в целом сроки до 5 дней. Бюджет 7000р, будут сразу после еще задачи по большим бюджетам. Если не бот: 1230

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн логотипа, сайта, баннера и визитки

    1. Необходимо нарисовать дизайн сайта визитки для сервисного центра по ремонту цифровой техники и заправки лазерных картриджей 2. Нарисовать логотип 3. Баннер (вывеску на фасад здания). Размер предоставлю в процессе работы. 4. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Красиво оформить 3 блока

    Привет всем. Нужно красиво оформить 3 блока, наши преимущества. Скриншот приложила. Детали исполнителю. Жду предложений по цене и срокам. Желательны примеры работ.   Оплата по факту или ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн LP на 2-3 экрана

    Здравствуйте. Ищу дизайнера который сможет нарисовать дизайн Landing Page на 2-3 экрана.  Прототип страницы прикрепляю. Дизайн должен быть адаптивен и кросбраузерный.  Сроки: От вас Цена: От вас ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта-каталога

    Нужен дизайн сайта-каталога по гидромассажным ваннам.  - Главная - Каталог основная страница - Подраздел каталога - Контакты Не интернет магазин. Без корзины и оформления заказа. Вместо ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад