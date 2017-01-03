Лэндинг для одного товара

Нужно сделать дизайн лендинга по продаже двух видов бронзовых пепельниц. Позиционаровать этот товар хочу как подарок для мужчин. Фотографии дам, текст и заголовки нужно будет придумать.

Так же интересует верстка, но это будет как отдельная работа, когда будет дизайн.

Хотелось бы получить ориентиры по цене.