Добрый день! Требуется сделать дизайн сайта. Срок - 48 часов. Оплата - 5 000 рублей. Аванс - 1000 р. Структура сайта. https://classic.moqups.com/evgeny.evteev/6dcIcdPP/p:a66a9f742 Обязательные элементы дизайна. Страница главного одностраничного сайта;Страница ...
Дизайн онлайн-сервиса по энергетике
Нужно нарисовать "с нуля" дизайн онлайн-сервиса.
Тематика - возобновляемые источники энергии.
Логотип уже есть.
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