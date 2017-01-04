Дизайн онлайн-сервиса по энергетике

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок151 просмотр

Нужно нарисовать "с нуля" дизайн онлайн-сервиса.

Тематика - возобновляемые источники энергии.

Логотип уже есть.

8 лет назад
sirzhant
Роман 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$250
9 дней
Благодарю Александра, за качественно выполненную работу, в сроки. Все правки были внесены очень быстро. Рекомендую. Будем работать и дальше.
Уже не первый раз делаю дизайн для проектов Романа. Всегда четкая постановка задачи, адекватные правки и быстрая оплата. Рекомендую и с удовольствием сам продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта оптовых поставок женской и детской одежды

    $80

    Добрый день! Требуется сделать дизайн сайта. Срок - 48 часов.  Оплата - 5 000 рублей. Аванс - 1000 р.   Структура сайта. https://classic.moqups.com/evgeny.evteev/6dcIcdPP/p:a66a9f742  Обязательные элементы дизайна. Страница главного одностраничного сайта;Страница ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Редизайн сайта

    Нужен веб дизайнер для редизайна главной страницы artvolkov.ru. Пожалуйста, присылайте портфолио и стоимость

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга (сайт-визитка)

    $115

    Тут описание задачи. https://docs.google.com/document/d/1iMK3F6cnCq7JiBgBjE0NitHfK_qNTb4OtL5hMiYo1Bw/edit?usp=sharing Сроки для первого экрана 1 день, в целом сроки до 5 дней. Бюджет 7000р, будут сразу после еще задачи по большим бюджетам. Если не бот: 1230

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн логотипа, сайта, баннера и визитки

    1. Необходимо нарисовать дизайн сайта визитки для сервисного центра по ремонту цифровой техники и заправки лазерных картриджей 2. Нарисовать логотип 3. Баннер (вывеску на фасад здания). Размер предоставлю в процессе работы. 4. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Красиво оформить 3 блока

    Привет всем. Нужно красиво оформить 3 блока, наши преимущества. Скриншот приложила. Детали исполнителю. Жду предложений по цене и срокам. Желательны примеры работ.   Оплата по факту или ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн LP на 2-3 экрана

    Здравствуйте. Ищу дизайнера который сможет нарисовать дизайн Landing Page на 2-3 экрана.  Прототип страницы прикрепляю. Дизайн должен быть адаптивен и кросбраузерный.  Сроки: От вас Цена: От вас ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта-каталога

    Нужен дизайн сайта-каталога по гидромассажным ваннам.  - Главная - Каталог основная страница - Подраздел каталога - Контакты Не интернет магазин. Без корзины и оформления заказа. Вместо ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн лендинг-пейдж

    Нужно сделать дизайн лендинг-пейдж для бюро переводов. По срокам не тороплю, главное качество. Есть схема со структурой лендинга и текстами. Нужно будет подобрать картинки, иконки, шрифты. Пример дизайнов, которые нравятся: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад