Дизайн онлайн-сервиса по энергетике

Тут описание задачи. https://docs.google.com/document/d/1iMK3F6cnCq7JiBgBjE0NitHfK_qNTb4OtL5hMiYo1Bw/edit?usp=sharing Сроки для первого экрана 1 день, в целом сроки до 5 дней. Бюджет 7000р, будут сразу после еще задачи по большим бюджетам. Если не бот: 1230