Дизайн сайта оптовых поставок женской и детской одежды

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок265 просмотров

Добрый день!

Требуется сделать дизайн сайта.

Срок - 48 часов. 

Оплата - 5 000 рублей.

Аванс - 1000 р.  

Структура сайта.

https://classic.moqups.com/evgeny.evteev/6dcIcdPP/p:a66a9f742 

Обязательные элементы дизайна.

  • Страница главного одностраничного сайта;
  • Страница благодарности для главной страницы;
  • Страница с лид-магнитом в один экран.
  • Страница благодарности для лид-магнита.
1. URL сайта, название, логотип и фирменный стиль. 

URL : regina-sole.ru

Лого в приложении.

Оказываемые услуги

Оптовые поставки детской и женской одежды от производителя по РФ и СНГ, включая Украину.

  • Фирменные цвета, желаемая цветовая гамма
Белый, черный, цвета нашей одежды.

  • Адреса сайтов, которые нравятся.
http://dolcefashion.ru/ 

https://www.melijoe.com/ru 

  • Предполагаемая целевая аудитория, для которой будет проводиться реклама 
    • Владельцы магазинов женской, детской одежды.
    • Владельцы интернет-магазинов женской, детской одежды.
    • Организаторы СП (совместных покупок).
В основном, это молодые женщины от 23 и старше, активные, сидят в соц.сетях и имеют активную жизненную позицию. 

  • Пожелания по дизайну.
  • сделать легкий и очень стильный дизайн. Лаконично и СТИЛЬНО. Сайты, которые мы привели в пример, считаем стильными.
  • Обязательно 12 колоночная сетка, очень желательно все иконки в svg;
  • Прорисовать состояния кнопок (наведение, нажатие).
  • Отрисовать модальное окно как тут: http://joxi.ru/ZrJNDDOf9Mqpdr
  • Материалы.
http://xn----7sbldddo0apmot.xn--p1ai/  (реджина-соле.рф ) - наш прошлый сайт, сделанный на скорую руку. 

Фото доступны по ссылкам.

https://cloud.mail.ru/public/3Uxw/rhrMtwTyA 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxOKCcOI4jGPb3h1T0tRTHVXNEU?usp=sharing 

Правки будут, утверждать дизайн будет директор сети.

Буду рад каждой заявке!

8 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$117
4 дня
Отличный исполнитель! Спасибо вам за ожидание материалов. Проект у нас немного затянулся. Все правки были внесены! Будем работать ещё.
Работаем с Евгением не первый раз, все супер!!!

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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