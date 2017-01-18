Нужен веб дизайнер для редизайна главной страницы artvolkov.ru. Пожалуйста, присылайте портфолио и стоимость
Дизайн сайта оптовых поставок женской и детской одежды
Добрый день!
Требуется сделать дизайн сайта.
Срок - 48 часов.
Оплата - 5 000 рублей.
Аванс - 1000 р.
Структура сайта.
https://classic.moqups.com/evgeny.evteev/6dcIcdPP/p:a66a9f742
Обязательные элементы дизайна.
- Страница главного одностраничного сайта;
- Страница благодарности для главной страницы;
- Страница с лид-магнитом в один экран.
- Страница благодарности для лид-магнита.
Лого в приложении.
Оказываемые услуги
Оптовые поставки детской и женской одежды от производителя по РФ и СНГ, включая Украину.
- Фирменные цвета, желаемая цветовая гамма
- Адреса сайтов, которые нравятся.
- Предполагаемая целевая аудитория, для которой будет проводиться реклама
- Владельцы магазинов женской, детской одежды.
- Владельцы интернет-магазинов женской, детской одежды.
- Организаторы СП (совместных покупок).
- Пожелания по дизайну.
- сделать легкий и очень стильный дизайн. Лаконично и СТИЛЬНО. Сайты, которые мы привели в пример, считаем стильными.
- Обязательно 12 колоночная сетка, очень желательно все иконки в svg;
- Прорисовать состояния кнопок (наведение, нажатие).
- Отрисовать модальное окно как тут: http://joxi.ru/ZrJNDDOf9Mqpdr
- Материалы.
Фото доступны по ссылкам.
https://cloud.mail.ru/public/3Uxw/rhrMtwTyA
https://drive.google.com/drive/folders/0BxOKCcOI4jGPb3h1T0tRTHVXNEU?usp=sharing
Правки будут, утверждать дизайн будет директор сети.
Буду рад каждой заявке!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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