Дизайн лендинга (сайт-визитка)

$115
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок309 просмотров

Тут описание задачи. https://docs.google.com/document/d/1iMK3F6cnCq7JiBgBjE0NitHfK_qNTb4OtL5hMiYo1Bw/edit?usp=sharing

Сроки для первого экрана 1 день, в целом сроки до 5 дней. Бюджет 7000р, будут сразу после еще задачи по большим бюджетам.

Если не бот: 1230

8 лет назад
kanagency
Владимир 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад

Выбранный исполнитель

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$115
3 дня
Все отлично, работаем до сих пор.
Спасибо за интересную работу и своевременную оплату) Обращайтесь, рад буду помочь)

Заявки фрилансеров

richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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