Landing-page для туристического бюро

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок251 просмотр

Задача:

Создание яркого, красочного, простого и понятного landing-page для туристического бюро, на WordPress, адаптированного для просмотра на мобильных устройствах iOS и Android, а так же дружелюбного к поисковым машинам Google, Yandex. Применение инфографики, online-формы для приёма заказа, привязка соц. сетей и т.д.

Основные разделы: 

1. О НАС 

2. НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

3. НАШИ УСЛУГИ 

4. КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

5. КАК РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ? 

6. КОНТАКТЫ И ОТЗЫВЫ 

Пожелания:

Максимальное количество стилистических заимствований и дизайнерских идей с сайта instagram.com 

Легкий, лаконичный, интуитивно понятный, простой и красочный дизайн и интерфейс.

AndroidiOSWordPress
8 лет назад
guest_14835654182396
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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