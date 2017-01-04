Добрый день! Требуется сделать дизайн сайта. Срок - 48 часов. Оплата - 5 000 рублей. Аванс - 1000 р. Структура сайта. https://classic.moqups.com/evgeny.evteev/6dcIcdPP/p:a66a9f742 Обязательные элементы дизайна. Страница главного одностраничного сайта;Страница ...
Landing-page для туристического бюро
Задача:
Создание яркого, красочного, простого и понятного landing-page для туристического бюро, на WordPress, адаптированного для просмотра на мобильных устройствах iOS и Android, а так же дружелюбного к поисковым машинам Google, Yandex. Применение инфографики, online-формы для приёма заказа, привязка соц. сетей и т.д.
Основные разделы:
1. О НАС
2. НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
3. НАШИ УСЛУГИ
4. КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
5. КАК РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ?
6. КОНТАКТЫ И ОТЗЫВЫ
Пожелания:
Максимальное количество стилистических заимствований и дизайнерских идей с сайта instagram.com
Легкий, лаконичный, интуитивно понятный, простой и красочный дизайн и интерфейс.
Заявки фрилансеров
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