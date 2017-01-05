Нужно нарисовать дизайн лейдинга

Нужно сделать ДИЗАЙН сайтов типа pasport-ru.com, prava-today.com такой же тематики НЕ ЛЭНДИНГ (с изменением лого, и немного структуры) смысл тот же на 5-7 стр. без форумов и усложнений! Но красивые и очень понятные. ...