Редизайн интернет-магазина Agrus.Ua

Задача:

Разработать концепт дизайна (сделать редизайн) для интернет-магазина Agrus.Ua. Привязываться к текущему стилю, стандарту, цветам и форматам не обязательно, вплоть до редизайна логотипа.

Цель: устранить существующие недостатки и создать современный интернет-магазин, с учетом существующих тенденций развития интернет-магазинов.

Какие ресурсы нравятся:

MakeUp.com.ua , Rozetka.com.ua , Bizon.com.ua , Amazon.com - теоретически если взять оттуда самое лучшее и сделать компиляцию, то должно получится нечто очень хорошее...

Что не нравится в Agrus.ua:

1. Устаревший "деревянный" дизайн под мониторы небольших размеров

2. Неэффективное использование пространства страницы (например, пустые белые полосы справа и слева)

3. Зеленая полоса со ссылками в верхней части экрана (обычно сейчас там слайдер располагают)

4. Невозможность динамично подчеркивать сильные стороны компании, акции и распродажи, появление новостей и других событий.

5. Неэффективное расположение информационных элементов на страницах (новости - только внизу, контакты - только вверху, мало кто находит и читает).

Основные требования:

1. Сайт должен продавать, любые изменения и новшества должны только усиливать это свойство.

2. Сайт должен быть заточен на продажу растений, агрохимии, семян. Все остальные варианты рассматриваются как сопутствующие. Поскольку эти категории очень разные и специфические, как по сути, так и по представлению, если не будет

найден нужный универсальный вариант, допускается создание нескольких разных по представлению и содержанию разделов (сайтов внутри одного сайта), с плавным (не резким) переходом между ними. Например, раздел растений – ярко выраженный фотосайт, растения тесно связаны с дизайном, а какой дизайн без картинок? Раздел агрохимии – очень специфичный, разница примерно как у аптеки и рядового супермаркета. Раздел семян сложен тем, что имя им - легион, и выбрать нужный пакетик из десятка аналогичных без хороших фильтров или консультации за разумный временной отрезок просто нереально.

3. Сайт должен акцентировать внимание клиентов на том, что компания является не только продавцом, но и национальным производителем большей части предлагаемой продукции, не безликой интернет-площадкой, а наличием собственных торговых точек с грамотной консультацией и высоким уровнем обслуживания.

4. Сайт должен иметь какую-то изюминку, отличающую его от других интернет-магазинов.

Специфика компании:

1. Компания производит растения в промышленных масштабах на собственных площадках, от черенка или семян до взрослого растения.

2. Компания охватывает весь спектр агрохимии, нужной профессионалам и любителям. Это средства защиты от болезней и вредителей, средства для борьбы с сорняками, удобрения, стимуляторы роста и так далее.

3. Целевая аудитория сайта - люди возрастом от 30-ти лет, имеющие дачу/загородный дом/огород, профессионалы (ландшафтные дизайнеры, озеленители, архитекторы), фанаты растений и садоводы-любители, центры садоводства, зеленые рынки, зеленстрои, питомники по производству растений, строительные компании.

Объем работ:

1. На данном этапе речь идет о разработке концепта нескольких страниц: главная страница, страница товаров (когда уходим с главной страницы в какую-нибудь группу, например, можжевельники), страница карточки товара, страница корзины, страница оформления заказа.

2. Концепт нужно представить в виде картинок (примеры в аттачменте). Примеры устраивают примерно на 50%, подробности по почте, скайпу или любому другому удобному виду связи.

3. Ориентировочные сроки - 7 дней.

Проблематика, мысли вслух и то, что уже сделано:

1. Примерные эскизы главной страницы, страницы товаров и корзины - в аттачменте. По субъективным ощущениям, этот дизайн соостветствует нашим пожеланиям примерно на 50%. Приблизится к цели у нас не получается, не хватает творческих идей, бродим вокруг, а поймать нужную концепцию не получается.

2. Есть понимание, что лучше табличного представления информации человечество еще ничего не придумало, поэтому в основе всех интернет-магазинов лежат таблицы, на которые нанизывается дизайн.

3. Комментарий к главной странице или почему с ней можно смириться:

Слайдер в центре экрана - присутствует во всех современных интернет-магазинах. Может компенсировать недостаток дизайна за счет красиво отрисованных фотографий на слайдере. Может подчеркивать изюминки компании - например, собственное производство растений. Может стимулировать продажи за счет демонстрации акций, сезонных скидок и других маркетинговых ходов. Короче, слайдер решает разные задачи. Например, нужно продемонстрировать, что у нас есть магазины на правом и левом берегу города Киева - отрисовывается соответствующая картинка и выводится на слайдер. Акция на туи - отрисовываем и выводим на слайдер.

Рекламно-информационный блок справа, напротив дерева каталогов, может выполнять все функции слайдера, а кроме того еще выводить заголовки новостей и событий, или какое-нибудь снятое видео из нашей сферы.

Однако все равно есть ощущение, что на главной чего-то нехватает...и это что-то связано с дизайном.

Комментарии к остальным страницам вышлю по запросу.