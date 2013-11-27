Нужно расшифровать файл около 20-25 минут Нужно расшифровать Срок - желательно, среда на этой неделе Тематика — психология, диалог 2-х людей. Пишите цену за минуту и срок за какой ...
Отредактировать список лит-ры.
Необходимо проверить список литературы, расставить в алфавитном порядке в соответствие с ГОСТом и проверить правильность оформления
Правильно описать использованные в исследовании методы статистического анализа, это всего полстраницы, уже написано нужно проверить только
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