Отредактировать список лит-ры.

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Завершен8 заявок202 просмотра

Необходимо проверить список литературы, расставить в алфавитном порядке в соответствие с ГОСТом и проверить правильность оформления

Правильно описать использованные в исследовании методы статистического анализа, это всего полстраницы, уже написано нужно проверить только

11 лет назад
michail
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
11 лет назад
$10
2 дня
Спасибо Елене за выполненную работу. Быстро и профессионально. При необходимости буду обращаться еще.
Отличный заказчик. Всегда на связи. С оплатой не задерживает.

Заявки фрилансеров

linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
74 отзыва
11 лет назад