Расшифровка аудио

Нужно расшифровать файл около 20-25 минут

Нужно расшифровать

Срок - желательно, среда на этой неделе

Тематика — психология, диалог 2-х людей.

Пишите цену за минуту и срок за какой сделаете файл в 60 минут.

Ориентируюсь на 5 рублей за минуту. — Пожалуйста, смотрите на цену, давайте не тратить напрасно мое и Ваше время.