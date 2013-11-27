Расшифровка аудио

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен7 заявок179 просмотров

Нужно расшифровать файл около 20-25 минут

Нужно расшифровать

Срок - желательно, среда на этой неделе

Тематика — психология, диалог 2-х людей.

Пишите цену за минуту и срок за какой сделаете файл в 60 минут.

Ориентируюсь на 5 рублей за минуту. — Пожалуйста, смотрите на цену, давайте не тратить напрасно мое и Ваше время.

11 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад

Выбранный исполнитель

Social_Line
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$4
2 дня
Хорошая работа
Своевременная оплата, приятно работать.

Заявки фрилансеров

Social_Line
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад