Social_Line

Богдан Благой Social_Line

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Талант – это человек на своем месте.

Опыт роботы Копирайтером 5 лет, в частном порядке с постоянными клиентами, одиночные проекты с нуля под ключ, а так же другие биржи. Тематика текстов не ограничена (строительство, медицина, бизнес, юриспруденция, искусство, художественная литература, техническое описание и многие другие).

О себе:

Два образования, архитектор и юрист. Все работы выполняю сам. Во время выполнения заказов в приоритете для себя ставлю репутацию, в результате любые проекты в любых объёмах выполняю в срок.

Направления роботы:

    Копирайтинг/рерайтинг

    Переводы Eng

    Наполнение сайтов с нуля

    Организация, контроль проектов онлайн индустрии

    Подбор исполнителей

Некоторые из моих робот:

Отзывы заказчиков

Ferrrarrri
Дарья 
44 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка аудио
Хорошая работа
Своевременная оплата, приятно работать.
Ответный отзыв
rasskazov
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов(-1)
$20
10 баллов
11 лет назад
Технический писатель
Очень доволен сотрудничеством с Богданом. Сначала были сомнения, из-за давней регистрации и отсутствия отзывов, но после первого текста все сомнения отпали. Работая с Богданом я всегда получал тексты, качество которых всегда значительно превышало цену. Все заказы я получал раньше заявленного срока, никаких проблем ни с грамотностью ни с уникальностью не возникало. Вывод: Богдана можно смело рекомендовать как ответственного и профессионального копирайтера.