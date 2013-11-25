Social_Line

Талант – это человек на своем месте.
Опыт роботы Копирайтером 5 лет, в частном порядке с постоянными клиентами, одиночные проекты с нуля под ключ, а так же другие биржи. Тематика текстов не ограничена (строительство, медицина, бизнес, юриспруденция, искусство, художественная литература, техническое описание и многие другие).
О себе:
Два образования, архитектор и юрист. Все работы выполняю сам. Во время выполнения заказов в приоритете для себя ставлю репутацию, в результате любые проекты в любых объёмах выполняю в срок.
Направления роботы:
Копирайтинг/рерайтинг
Переводы Eng
Наполнение сайтов с нуля
Организация, контроль проектов онлайн индустрии
Подбор исполнителей
Некоторые из моих робот:
- Строительная тематика
Статьи:
- Юридическая сфера
Статьи:
- Авто
Статьи:
- Туристические сайты
Статьи:
ИТ
Статьи:
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
11 лет назад
Хорошая работа
Ответный отзыв
Своевременная оплата, приятно работать.
$20
10 баллов
11 лет назад
Очень доволен сотрудничеством с Богданом. Сначала были сомнения, из-за давней регистрации и отсутствия отзывов, но после первого текста все сомнения отпали. Работая с Богданом я всегда получал тексты, качество которых всегда значительно превышало цену. Все заказы я получал раньше заявленного срока, никаких проблем ни с грамотностью ни с уникальностью не возникало. Вывод: Богдана можно смело рекомендовать как ответственного и профессионального копирайтера.