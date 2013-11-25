Social_Line

Талант – это человек на своем месте.

Опыт роботы Копирайтером 5 лет, в частном порядке с постоянными клиентами, одиночные проекты с нуля под ключ, а так же другие биржи. Тематика текстов не ограничена (строительство, медицина, бизнес, юриспруденция, искусство, художественная литература, техническое описание и многие другие).

О себе:

Два образования, архитектор и юрист. Все работы выполняю сам. Во время выполнения заказов в приоритете для себя ставлю репутацию, в результате любые проекты в любых объёмах выполняю в срок.

Направления роботы:

Копирайтинг/рерайтинг Переводы Eng Наполнение сайтов с нуля Организация, контроль проектов онлайн индустрии Подбор исполнителей