Добрый день! Необходимо отредактировать прайс-лист №2 согласно инструкции. В каждом прайс-листе около 360 позиций. Из прайса1 заносим информацию в прайс 2. Во втором весть шрифт меняется на Arial, все иероглифы удаляем. Аккуратно ...
Набор текста
Высылаем 30 стр. текста, будет еще 20. За какой срок успеете набрать? Можно взять не полностью, а по 10 стр.
Дополнительно: лист «Содержание», нумерация страниц, точки, в конце заголовка и после цифр в заголовках, не ставить, заголовки не подчеркивать, таблицы в excel.
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