Набор текста

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен7 заявок239 просмотров

Высылаем 30 стр. текста, будет еще 20. За какой срок успеете набрать? Можно взять не полностью, а по 10 стр.

Дополнительно: лист «Содержание», нумерация страниц, точки, в конце заголовка и после цифр в заголовках, не ставить, заголовки не подчеркивать, таблицы в excel.

11 лет назад
otl5ru
Марина 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$32
7 дней
Очень ответственный автор! Выполнила работу быстро и качественно. Рекомендую!
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Заявки фрилансеров

elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад