Набор текста

Высылаем 30 стр. текста, будет еще 20. За какой срок успеете набрать? Можно взять не полностью, а по 10 стр.

Дополнительно: лист «Содержание», нумерация страниц, точки, в конце заголовка и после цифр в заголовках, не ставить, заголовки не подчеркивать, таблицы в excel.