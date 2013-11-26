Отредактировать прайс-лист

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки241 просмотр

Добрый день!

Необходимо отредактировать прайс-лист №2 согласно инструкции. В каждом прайс-листе около 360 позиций. Из прайса1 заносим информацию в прайс 2. Во втором весть шрифт меняется на Arial, все иероглифы удаляем. Аккуратно расставить картинки. Нужно 2 варианта готового прайса - с оригинальным артикулом и без него.

Срок 1-2 дня. Жду предложения с ценой.

11 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$15
2 дня
Игорь сделал проект очень качественно и в срок. Рекомендую!
Александр четко сформулировал задание и оперативно произвел оплату. Рекомендую для сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Igorio
Игорь 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад