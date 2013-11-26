Необходимо проверить список литературы, расставить в алфавитном порядке в соответствие с ГОСТом и проверить правильность оформления Правильно описать использованные в исследовании методы статистического анализа, это всего полстраницы, уже написано нужно проверить ...
Требуется корректор текстов
Добрый день!
Для удаленного сотрудничества на регулярной основе требуется корректор, который бы мог просматривать достаточно большие объемы текстов (описания товаров для интернет-магазина тематика электроника и бытовая техника, от 100 тысяч знаков в неделю) и править не только орфографию с пунктуацией, но и "причесывать" текст в соответствии с некоторыми специальными требованиями (стилистическая/редакторская правка как отдельный пункт).
Более подробную информацию будем обсуждать с откликнувшимися соискателями. С вашей стороны желательно филологическое или журналистское образование, понимание тематики и время на работу с текстами.
Просьба заранее указывать желаемый бюджет за 1000 символов б.п. и расчетное время, которое вам понадобится на работу с материалом . Спасибо.
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