Требуется корректор текстов

Добрый день!

Для удаленного сотрудничества на регулярной основе требуется корректор, который бы мог просматривать достаточно большие объемы текстов (описания товаров для интернет-магазина тематика электроника и бытовая техника, от 100 тысяч знаков в неделю) и править не только орфографию с пунктуацией, но и "причесывать" текст в соответствии с некоторыми специальными требованиями (стилистическая/редакторская правка как отдельный пункт).

Более подробную информацию будем обсуждать с откликнувшимися соискателями. С вашей стороны желательно филологическое или журналистское образование, понимание тематики и время на работу с текстами.

Просьба заранее указывать желаемый бюджет за 1000 символов б.п. и расчетное время, которое вам понадобится на работу с материалом . Спасибо.