Ведение групп веб-студии facebook,vk,google+

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт8 заявок238 просмотров

Добрый день, требуется человек для оформления и ведения социальных групп веб-студии Эстет Дизайн сайт www.esdesign.ru

для начала оформление групп и добавление работ с описанием со страниц сайта в дальнейшем публикация новостей

11 лет назад
redp
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов

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Нет заявок фрилансеров