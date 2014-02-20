Работа в эксель для гуру экселя

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен5 заявок270 просмотров

Задача:

Есть сервис, который снимает позиции запросов в яндексе и гугле.

Он выгружает по отдельности все ригионы со значениями в xls

Нужно все эти данные перенести в 2 отчетных файла. Каждый месяц 1 раз

Кол-во запросов 339

Всего регионов получается 36

Всего значений, которые нужно будет перенести в 2 файла - 24408

Работа постоянная. Оплата Яденьги, оплачиваю сразу после предоставления отчетов.

11 лет назад
AndreyMy
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$90
5 дней
Очень доволен работой Ирины! Все отчеты были предоставлены по форме и в срок. Спасибо! Будем продолжать сотрудничество.
Очень понравилось работать с Андреем.Моментальная оплата и интересное задание.

Заявки фрилансеров

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад