Работа в эксель для гуру экселя

Задача:

Есть сервис, который снимает позиции запросов в яндексе и гугле.

Он выгружает по отдельности все ригионы со значениями в xls

Нужно все эти данные перенести в 2 отчетных файла. Каждый месяц 1 раз

Кол-во запросов 339

Всего регионов получается 36

Всего значений, которые нужно будет перенести в 2 файла - 24408

Работа постоянная. Оплата Яденьги, оплачиваю сразу после предоставления отчетов.