Грамотно отредактировать текст

Здравствуйте,

примерно 9000 знаков. Стилистика, грамматика. Срок - 1 день.

Внимательность, аккуратность.

P.S. Если у Вас есть "большой" опыт, разместите пожалуйста хоть один пример своих текстов в портфолио (!)

В личку не отвечаю, все только в рамках проекта.