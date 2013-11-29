Грамотно отредактировать текст

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен16 заявок358 просмотров

Здравствуйте,

примерно 9000 знаков. Стилистика, грамматика. Срок - 1 день.

Внимательность, аккуратность.

P.S. Если у Вас есть "большой" опыт, разместите пожалуйста хоть один пример своих текстов в портфолио (!)

В личку не отвечаю, все только в рамках проекта.

11 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Лучше и не сделаешь. Большое спасибо!!
Марина - отличный заказчик. Информацию даёт чёткую, на связи постоянно, оплата достойная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
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Редактирование и Корректура