Отредактировать .PDF файл

Есть файл в PDF формат и он на Английском языке.

Никаких исходников по нему нет. Есть только сам файл.

Задача: через специализированное ПО заменить английский текст на русский.

Сам текст мы предоставим, также важно аналогично оформить текст (расстановка, шрифты).

Сам PDF файл весит 10МБ, пришлю его заинтересованным потенциальным исполнителям.