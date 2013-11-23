Убрать футер в 5 альбомах и поставить логотип на обложку 300 руб. Альбомы в PDF - необходимо сохранить формат и убрать лишнюю информацию. Желательно сделать сегодня.
Отредактировать .PDF файл
Есть файл в PDF формат и он на Английском языке.
Никаких исходников по нему нет. Есть только сам файл.
Задача: через специализированное ПО заменить английский текст на русский.
Сам текст мы предоставим, также важно аналогично оформить текст (расстановка, шрифты).
Сам PDF файл весит 10МБ, пришлю его заинтересованным потенциальным исполнителям.
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