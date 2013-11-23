Отредактировать .PDF файл

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт12 заявок247 просмотров

Есть файл в PDF формат и он на Английском языке.

Никаких исходников по нему нет. Есть только сам файл.

Задача: через специализированное ПО заменить английский текст на русский.

Сам текст мы предоставим, также важно аналогично оформить текст (расстановка, шрифты).

Сам PDF файл весит 10МБ, пришлю его заинтересованным потенциальным исполнителям.

11 лет назад
Zenchuk
Павел 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров