Работаю над контентом медицинского сайта про болезни и лечение суставов. Задумался над тем, чтобы редактор-корректор поверял и улучшал статьи. Тексты, как правило, не один раз дорабатываются автором, сам их читаю и правлю ...
Распознать (ввести) 3 страницы текста с фотографий
Уважаемые коллеги,
Необходимо оцифровать (распознать или просто заново ввести) английский и русский текст, указанный на трех страницах:
http://cs402829.vk.me/v402829618/bdc9/MAZGkkRHVAA.jpg
http://cs402829.vk.me/v402829618/bdd3/td66f-yQT-A.jpg
http://cs402829.vk.me/v402829618/bddd/UphrHZXBAX0.jpg
В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $15
Необходимо подредактировать отсканированную копию "фотки" работы для спеца на 15-30 минут жду заявокЗавершен11 лет назад
- $10
Есть 3 документа в pdf формате. Необходимо изменить цифры и местами текст.Завершен11 лет назад
- $30
Доброго времени суток, дамы и господа! Сайт: www.este-home.ru Уже выложены Шторы: фото товара, название и характеристики с ценой. Требуется для начала: корректировка характеристик (размеры, цвет и прочее) и цен по аналогии сайта ...Завершен11 лет назад
Задача: Есть сервис, который снимает позиции запросов в яндексе и гугле. Он выгружает по отдельности все ригионы со значениями в xls Нужно все эти данные перенести в 2 ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте, примерно 9000 знаков. Стилистика, грамматика. Срок - 1 день. Внимательность, аккуратность. P.S. Если у Вас есть "большой" опыт, разместите пожалуйста хоть один пример ...Завершен11 лет назад
Есть файл в PDF формат и он на Английском языке. Никаких исходников по нему нет. Есть только сам файл. Задача: через специализированное ПО заменить английский текст на русский. Сам ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $9
Убрать футер в 5 альбомах и поставить логотип на обложку 300 руб. Альбомы в PDF - необходимо сохранить формат и убрать лишнюю информацию. Желательно сделать сегодня.Завершен11 лет назад
- $50
Добрый день, требуется человек для оформления и ведения социальных групп веб-студии Эстет Дизайн сайт www.esdesign.ru для начала оформление групп и добавление работ с описанием со страниц сайта в дальнейшем публикация новостейРедактирование и Корректура8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Для удаленного сотрудничества на регулярной основе требуется корректор, который бы мог просматривать достаточно большие объемы текстов (описания товаров для интернет-магазина тематика электроника и бытовая техника, от 100 тысяч знаков ...Редактирование и Корректура44 заявкиЗакрыт11 лет назад