Распознать (ввести) 3 страницы текста с фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок264 просмотра

Уважаемые коллеги,

Необходимо оцифровать (распознать или просто заново ввести) английский и русский текст, указанный на трех страницах:

http://cs402829.vk.me/v402829618/bdc9/MAZGkkRHVAA.jpg

http://cs402829.vk.me/v402829618/bdd3/td66f-yQT-A.jpg

http://cs402829.vk.me/v402829618/bddd/UphrHZXBAX0.jpg

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы.

11 лет назад
inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$6
1 день
Отличная работа выполненная точно в срок! Рекомендую!
Чёткое ТЗ, моментальная оплата. Всё отлично!

Заявки фрилансеров

Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад