Редактор-корректор медицинских статей

Работаю над контентом медицинского сайта про болезни и лечение суставов. Задумался над тем, чтобы редактор-корректор поверял и улучшал статьи.

Тексты, как правило, не один раз дорабатываются автором, сам их читаю и правлю тоже – не грязные, в общем. Оплата 20 р. за 1000 зн. с пробелами.