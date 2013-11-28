Необходимо расшифровать 20 минут видеозаписи. Цена - 5 руб/мин. Срок - завтра, 02-12-2013, в 8-9 утра по МСК.
Расшифровка аудиозаписей
Необходима расшифровка 500 часов аудиозаписей. Работу необходимо предоставить в виде файла Word
Заявки фрилансеров
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