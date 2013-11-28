Расшифровка аудиозаписей

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт48 заявок530 просмотров

Необходима расшифровка 500 часов аудиозаписей. Работу необходимо предоставить в виде файла Word

11 лет назад
Oleanis
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров