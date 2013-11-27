Установить метки времени

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок172 просмотра

Есть несколько текстов книги, также есть аудио книги. Аудиокниги - полностью читают существующий текст. Задача установить метки времени в этот текст, через каждые примерно 5-6 слов. Также где идет сильная интонация, иили пауза, эти моменты также нужно будет проставить.

Средняя длина каждой книги - 6 часов. всего книг 5, то есть готов рассмотреть нескольких исполнителей.

Хотелось бы чтобы оценили примерную стоимость часа в такой работе.

11 лет назад
akirakosyan
Ашот 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров