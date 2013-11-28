Требуется расшифровка

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт4 заявки199 просмотров

Необходимо расшифровать 20 минут видеозаписи. Цена - 5 руб/мин. Срок - завтра, 02-12-2013, в 8-9 утра по МСК.

11 лет назад
Nezabudka80
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров