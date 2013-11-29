Размещение объявлений на авито

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт16 заявок264 просмотра

Требуется разместить объявление на авито в 15 городах России.

Просьба после размещения первого объявления скинуть ссылку на него для проверки.

Галочку "Я не хочу получать вопросы от покупателей по e-mail" поставить.

Заголовки и тексты объявлений должны различаться, чтобы пройти модерацию.

Отчет в формате Excel: ссылка, логин и пароль.

Оплачиваются только объявления, прошедшие модерацию.

Работаю только по безопасной сделке.

11 лет назад
expendable
Алексей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров