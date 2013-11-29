Размещение статей с фотографиями и видео

Необходимо размещать статью, подобрать и разместить фотографии и видео. Тематика статей - стрижки, прически, уход за волосами. Статьи отредактированы и готовы к размещению, нужно просто скопировать, вставить текст и проследить чтобы все корректно отображалось. Подробнее в приложенном ТЗ. Задание большое, потому как очень подробное, некоторые пункты проделываются в один клик, поэтому не стоит пугаться столь длинного ТЗ.

Оплата - Вебмани или Яндекс Деньги

1. Публикация статьи – 15 рублей

2. Одна фотография с описанием – 2 рубля

3. Видео – 5 рублей (не более 3х видео)

Объем работы - 20 статей (если сотрудничество удастся, будем работать постоянно, правда с малыми темпами )

Требования к исполнителю - грамотность и ответственность.

С меня - своевременная оплата, помощь и разъяснение при необходимости.

Сначала будет выслано 1 пробное задание (которое, конечно, же оплачивается), далее по его результатам - дальнейшее сотрудничество.