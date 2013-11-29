Требуется разместить объявление на авито в 15 городах России. Просьба после размещения первого объявления скинуть ссылку на него для проверки. Галочку "Я не хочу получать вопросы от покупателей по e-mail" поставить. Заголовки ...
Размещение статей с фотографиями и видео
Необходимо размещать статью, подобрать и разместить фотографии и видео. Тематика статей - стрижки, прически, уход за волосами. Статьи отредактированы и готовы к размещению, нужно просто скопировать, вставить текст и проследить чтобы все корректно отображалось. Подробнее в приложенном ТЗ. Задание большое, потому как очень подробное, некоторые пункты проделываются в один клик, поэтому не стоит пугаться столь длинного ТЗ.
Оплата - Вебмани или Яндекс Деньги
1. Публикация статьи – 15 рублей
2. Одна фотография с описанием – 2 рубля
3. Видео – 5 рублей (не более 3х видео)
Объем работы - 20 статей (если сотрудничество удастся, будем работать постоянно, правда с малыми темпами )
Требования к исполнителю - грамотность и ответственность.
С меня - своевременная оплата, помощь и разъяснение при необходимости.
Сначала будет выслано 1 пробное задание (которое, конечно, же оплачивается), далее по его результатам - дальнейшее сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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