Необходим автор для постоянного написания статей о волосах, а именно о прическах, стрижках, уходе за волосами и т.п. Желательно, чтобы исполнитель разбирался в этой теме. Цена: 50 рублей за 1000 символов без ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $4
Разместить отзыв на сайте irecommend.ru Необходимо разместить готовый отзыв об интенет-магазине. Для его размещения необходим рейтинг в системе 5. Стоимость размещения 150р. (Вебмани, ЯД)Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо писать статьи о мужских стрижках, бородах, усах и пр.. Желательно, чтобы исполнитель разбирался в этой теме. Цена: 40 рублей за 1000 символов без пробела (расчет через вебмани, яндекс деньги или карту сбербанка). ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Сайт на Drupal. Есть скрипт, который парсит информацию с Api Яндекс Услуг, но есть косяки в его работе, которые нужно подправить. Также необходимо: Настроить админку: - возможность загрузки изображения - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $170
Необходимы некоторые доработки по сайту на WP: 1. Сверстать комментарии. 2. Установить стандартный форум 3. Сверстать поле "Поиск по сайту" 4. Сделать вывод формы в админке для заполнения произвольных полей ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо размещать статью, подобрать и разместить фотографии и видео. Тематика статей - стрижки, прически, уход за волосами. Статьи отредактированы и готовы к размещению, нужно просто скопировать, вставить текст и проследить чтобы все корректно отображалось. Подробнее ...Редактирование и Корректура10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо писать статьи о волосах, а именно о прическах, стрижках, уходе за волосами и т.п. Желательно, чтобы исполнитель разбирался в этой теме. Цена: 40 рублей за 1000 символов без пробела (расчет через вебмани или ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $70
Есть шаблон? который сейчас располагается на сайте volosomagia.ru. Доделать тему до окончательного вида, который можно посмотреть в приложенных файлах. Цена - 2000 рублей Примечания, требующие уточнения: ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо писать статьи о волосах, а именно о прическах, стрижках, уходе за волосами и т.п. Желательно, чтобы исполнитель разбирался в этой теме. Цена: 40 рублей за 1000 символов без пробела (расчет желательно через вебмани). ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $70
1. Нужно сверстать тему для Wordpress. 2. Верстать нужно 2 страницы – главную и страница категорий (картинки приложены, а исходники будут высланы выбранному исполнителю). 3. Все элементы, которые нарисованы должны быть сверстаны, и предоставлены при ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Необходим стильный, приятный и свежий дизайн для сайта о волосах Информация тематика: все о волосах (стрижки, прически, уход и т.д.) структура: будет выслана исполнителю Требования ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад