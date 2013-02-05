yalko

Екатерина yalko

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание статей о волосах, прическах, стрижках

    Необходим автор для постоянного написания статей о волосах, а именно о прическах, стрижках, уходе за волосами и т.п. Желательно, чтобы исполнитель разбирался в этой теме. Цена: 50 рублей за 1000 символов без ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разместить отзыв

    $4

    Разместить отзыв на сайте irecommend.ru Необходимо разместить готовый отзыв об интенет-магазине. Для его размещения необходим рейтинг в системе 5. Стоимость размещения 150р. (Вебмани, ЯД)

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи о мужский стрижках

    $50

    Необходимо писать статьи о мужских стрижках, бородах, усах и пр.. Желательно, чтобы исполнитель разбирался в этой теме. Цена: 40 рублей за 1000 символов без пробела (расчет через вебмани, яндекс деньги или карту сбербанка). ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить скрипт, настроить админку Drupal

    $250

    Сайт на Drupal. Есть скрипт, который парсит информацию с Api Яндекс Услуг, но есть косяки в его работе, которые нужно подправить. Также необходимо: Настроить админку: - возможность загрузки изображения - ...

    Drupal
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки по сайту на WP

    $170

    Необходимы некоторые доработки по сайту на WP: 1. Сверстать комментарии. 2. Установить стандартный форум 3. Сверстать поле "Поиск по сайту" 4. Сделать вывод формы в админке для заполнения произвольных полей ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Размещение статей с фотографиями и видео

    Необходимо размещать статью, подобрать и разместить фотографии и видео. Тематика статей - стрижки, прически, уход за волосами. Статьи отредактированы и готовы к размещению, нужно просто скопировать, вставить текст и проследить чтобы все корректно отображалось. Подробнее ...

    Редактирование и Корректура10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей о стрижках и уходе за волосами

    $50

    Необходимо писать статьи о волосах, а именно о прическах, стрижках, уходе за волосами и т.п. Желательно, чтобы исполнитель разбирался в этой теме. Цена: 40 рублей за 1000 символов без пробела (расчет через вебмани или ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доделать шаблон для вордпресса

    $70

    Есть шаблон? который сейчас располагается на сайте volosomagia.ru. Доделать тему до окончательного вида, который можно посмотреть в приложенных файлах. Цена - 2000 рублей Примечания, требующие уточнения: ...

    WordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи о волосах: стрижки, прически, уход

    Необходимо писать статьи о волосах, а именно о прическах, стрижках, уходе за волосами и т.п. Желательно, чтобы исполнитель разбирался в этой теме. Цена: 40 рублей за 1000 символов без пробела (расчет желательно через вебмани). ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка шаблона для Wordpress

    $70

    1. Нужно сверстать тему для Wordpress. 2. Верстать нужно 2 страницы – главную и страница категорий (картинки приложены, а исходники будут высланы выбранному исполнителю). 3. Все элементы, которые нарисованы должны быть сверстаны, и предоставлены при ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта о волосах

    $50

    Необходим стильный, приятный и свежий дизайн для сайта о волосах Информация тематика: все о волосах (стрижки, прически, уход и т.д.) структура: будет выслана исполнителю Требования ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ivanova_dasha
Дарья 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Написание статей о волосах, прическах, стрижках
Написание статей
Отличный заказчик. Рада что сотрудничала с Вами.)
Рекомендую) Дарья очень ответственно отнеслась к срокам, учитывала все комментарии.
Ответный отзыв
lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Верстка шаблона для Wordpress
WordPress
Большое спасибо за сотрудничество и понимание! Екатерина, желаю вам большого благополучия и конечно же победы в конкурсе! Рекомендую как отличного работодателя!!!
Верстка была сделана, все работает
Ответный отзыв
Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта о волосах
Очень понравилось работать с Екатериной. Было предоставлено четкое ТЗ, по окончанию работы получила оплату в полном объеме и в оговоренный срок. Ответственный заказчик, который знает, чего хочет. Спасибо большое!
Светлана, полностью выполнила все требования, хотя их было не мало: то одно, то другое добавлялось к ТЗ. Исполнительный и добросовестный человек, с которым очень приятно было работать. Спасибо за отличную работу)
Ответный отзыв