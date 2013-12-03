Требуется опытный наборщик текстов.

В компанию по перепечатыванию литературы "School Book Company" требуются наборщики текстов.

Обязательные требования: знание английского, русского, украинских языков;

владеть пакетом Office Microsoft;

возможность уделять для работы в неделю минимум 10 часов; (график вы составляете сами как вам удобнее, мы его с вами по почте обговариваем и заносим в ваше личное дело в нашей базе.

Каждый наборщик получает индивидуальный номер наборщика.

Обо всем подробнее вы можете узнать связавшись с нами по почте.

!!!Убедительная просьба, все вопросы задавайте на почту без исключений!!!