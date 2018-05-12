Перевод статьи с русского на английский.

ПереводыЗавершен31 заявка418 просмотров
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Необходимо перевести статью (5000-5500 символов) на английский язык. Тема - современные технологии печати. 

Интересуют сроки и стоимость работы. 

6 лет назад
GorohovNazar
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
ghost1065
Максим 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Максим очень ответственно отнесся к заказу. По срокам и качеству выполнения заказа - все отлично. Рекомендую.
Было очень приятно работать с Назаром! Задача поставлена четко и ясно, оплата своевременна и соответствует обьему работы. Всем рекомендую сотрудничать!!))