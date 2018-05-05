Перевод на английский. Танцевальная тематика. 2.4К символов

Добрый вечер, нужна помощь в переводе не больших информационных статьей, новостей. Пример: https://www.zdnet.com/article/raspberry-pi-powered-boom-sensor-detect-earthquakes-h-bombs-spacex-launches/ Ваши запросы пишите в комментариях к заказу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести 2 страницы А4 (385 слов, 2371 символов без пробелов) на английский язык в течение дня.
Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного.
Цена по договорённости. Выберу исполнителя завтра (5 мая) днём. Сам текст с комментариями во вложении.
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