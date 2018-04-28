Перевод с англ. (для школьников, студентов)

ПереводыЗакрыт104 заявки869 просмотров
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Добрый вечер,

нужна помощь в переводе не больших информационных статьей, новостей.

Пример:

https://www.zdnet.com/article/raspberry-pi-powered-boom-sensor-detect-earthquakes-h-bombs-spacex-launches/

Ваши запросы пишите в комментариях к заказу.

5 лет назад
ar2r92
Артур 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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