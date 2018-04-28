Перевести небольшой абзац на английский язык

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Этот диплом бакалавра анализирует данные интернет-рекламы собственной компании автора. Данные были экспортированы из CRM-системы предприятия, а затем проанализированы. Для анализа использовался учебный инструмент LISp-Miner для извлечения знаний из базы данных. Работа разделена на две части: теоретическую, которая описывает область добычи знаний из базы данных и выбранную для анализа программу, а также практическую, где выполняется предварительная обработка, моделирование и оценка результатов в этом тезисе. Основная цель этой работы - найти ответы на аналитические вопросы, которые представляют интерес для автора как владельца данных.