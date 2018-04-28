Прозвонить клиента на английском языке

ПереводыЗакрыт4 заявки317 просмотров
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Необходимо прозвонить клиента на английском языке с записью разговора. Телефония желательно ваша, хотя,  в крайнем случае, могу предоставить и свою.

6 лет назад
guest_15251146463456
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад