Перевод на английский. Танцевальная тематика. 3.8К символов

ПереводыЗакрыт8 заявок158 просмотров
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Нужно перевести 3 страницы А4 (646 слов, 3813 символов без пробелов) на английский язык в течение дня. 

Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. 

Цена по договорённости. Выберу исполнителя завтра (5 мая) днём. Сам текст с комментариями во вложении. 

6 лет назад
akamych
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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