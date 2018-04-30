Перевод на английский. Танцевальная тематика. 3.8К символов

Нужно перевести 3 страницы А4 (646 слов, 3813 символов без пробелов) на английский язык в течение дня.

Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного.

Цена по договорённости. Выберу исполнителя завтра (5 мая) днём. Сам текст с комментариями во вложении.