Перевод на английский. Танцевальная тематика. 2.4К символов

Нужно перевести 2 страницы А4 (372 слова, 2334 символа без пробелов) на английский язык в течение дня. Танцевальная тематика, при необходимости, возможна помощь заказчика с терминологией, но её там немного. Цена по договорённости. Выберу исполнителя завтра (5 мая) днём. Сам текст с комментариями во вложении.