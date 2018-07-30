RUS->ENG Статья 14,5к знаков

Я представляю компанию, которая занимается разработками. Свои заказы мы ищем на иностранных биржах. Сейчас нам требуется помощь в создании аккаунта Upwork. Мы бы справились сами, но нужно пообщаться с тех. поддержкой. Требования: знание английского языка ...