Инструкция по кройке и шитью. Необходимо два перевода, одного текста. с русского на испанский и с русского на итальянский. Перевод должен быть с професиональной терменологией используемой в индустрии.
RUS->ENG Статья 14,5к знаков
Перевести с русского на английский обзор блокчейн проекта. 14 500 знаков. Цена договорная.
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