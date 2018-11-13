Инструкция по кройке и шитью. Необходимо два перевода, одного текста. с русского на испанский и с русского на итальянский. Перевод должен быть с професиональной терменологией используемой в индустрии.
Тексты на английском
Требуются тексты на английском языке по тематикам: похудание и мужское здоровье.
Общий объем - 300 000 симв.
Оплата - 120 р за 1000 симв без пробелов.
Работа без спешки.
Выбранный исполнитель
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