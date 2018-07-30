На проекте под названием Локализация Analysera уже работает команда из нескольких людей по нескольким языкам и мне нужен человек, который будет переводить ещё и на Польский язык. Переводить надо чисто названия профессий и категорий профессий, никакого контекста! Перевод/Локализация Русского на Польский. Имеется объщая нструкция, в которой подробно расписано что надо делать, так как к переводу надо будет сделать ещё 2-3 для человека, который хорошо владеет языком не сложных задания. С полной инструкцией вы сможете ознакомится после того как мы с вами свяжемся, вы ознакомитесь с обёмом профессий, которые надо перевести и после того как мы с вами обсудим все другие детали, такие как цена вопроса (цена в описании даже не приблизительная, так как контент который надо перевести нелзя правильно оценить ни по количеству символов ни по количеству страниц).