Перевод с русского на английский язык

Здравствуйте.

Необходимо перевести несколько текстов с русского на английский язык (пока около 15 шт, будут ещё). Перевод должен осуществлять носитель языка, т.е. результат должен быть качественным. Англоязычный контент

рассчитан для публикации на сайте.

Тексты от 400 до 1900 знаков. Тематика – бизнес, экономика.

Пример текста во вложении

Носитель - американец.

Сразу для теста, прошу вас перевести один абзац статьи, чтобы понять ваш уровень:

Для понимания вашей компетенции необходимо перевести небольшую часть текста:

Инклюзивная косметика

Современные потребители формируют собственное видение красоты, становятся еще более требовательными. Уже сейчас их интересует более персонализированная косметика, отвечающая индивидуальному пониманию красоты и здоровья. Бренды будут стремиться соответствовать ожиданиям потребителей – развивать адресность и инклюзивность, что приведет к еще большей персонализации и дополнению косметики новыми элементами.