Перевести с русского на english текст длинной ~9K

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Завершен9 заявок173 просмотра

Приветствую.

Нужно перевести текст с русского на english длинной примерно 9К символов. Тип текста: автобиографический очерк, правозащита, философия.

7 лет назад
senya1985
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$18
4 дня
Здесь были некоторые недочёты и поправки, так что на самом деле оценка 4+ или 5-. Ещё некоторые недочёты нахожу в предыдущих текстах связанные с переводом специфических слов, но это нужно было заранее определять. Ок, хорошо.
Рада сотрудничеству, но давайте все же обсуждать эти моменты заранее и в переписке. Любые недочеты я готова исправить. :) С уважением, Ольга.

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helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад

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