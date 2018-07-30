Перевод текста по теме "Туризм" (описание страны и чем там можно заняться) c русского на английский язык. Важен лаконичный литературный перевод, с обязательной вычиткой носителем. Желательно оплата на российскую карту. Words 9298 Characters ...
Перевод с корейского на русский. Аннотация к лекарству.
!!!ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
СРАЗУ УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ, не нужно писать за сколько вы делаете 1000 знаков, просто напишите какой будет стоимость данного перевода.
Перевод с корейского на русский. Аннотация к лекарству. ПОЖАЛУЙСТА сразу укажите стоимость перевода ВСЕГО текста. Спасибо.
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