Перевод с корейского на русский. Аннотация к лекарству.

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Закрыт6 заявок223 просмотра

!!!ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!!

СРАЗУ УКАЖИТЕ СТОИМОСТЬ, не нужно писать за сколько вы делаете 1000 знаков, просто напишите какой будет стоимость данного перевода.

Перевод с корейского на русский. Аннотация к лекарству. ПОЖАЛУЙСТА сразу укажите стоимость перевода ВСЕГО текста. Спасибо.

7 лет назад
sandul_dmitry
Дмитрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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