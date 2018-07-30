Перевод текста по теме "Туризм" (описание страны и чем там можно заняться) c русского на английский язык. Важен лаконичный литературный перевод, с обязательной вычиткой носителем. Желательно оплата на российскую карту. Words 9298 Characters ...
Перевод небольшой книги, английский - русский
Необходимо перевести авторскую книгу, тематика общая. Объем текста примерно 133000 знаков, или 73 переводческие страницы.
Перевод должен быть сделан грамотно, соответствовать всем правилам грамматики и правописания.
Тема не сложная, поэтому ожидается качественный результат который не будет требовать доработки редактора. Форматирование готового текста перевода должно максимально соответствовать форматированию оригинала (все должно быть на своих местах, фотографии, картинки, переведенный текст на картинках).
Прошу озвучить условия, а также примерную цену и время для выполнения.
Файл вышлю электронной почтой.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Необходимо перевести тексты тематики игровых автоматов с русского на испанский. Указывайте стоимость за 1000 знаков. Писать только в проект - в личку не пистать. Объем - 23000 знаков ...Завершен7 лет назад
Требуются тексты на английском языке по тематикам: похудание и мужское здоровье. Общий объем - 300 000 симв. Оплата - 120 р за 1000 симв без пробелов. Работа без спешки.Завершен6 лет назад
На проекте под названием Локализация Analysera уже работает команда из нескольких людей по нескольким языкам и мне нужен человек, который будет переводить ещё и на Польский язык. Переводить надо чисто названия профессий и категорий профессий, ...Переводы10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Необходимо перевести несколько текстов с русского на английский язык (пока около 15 шт, будут ещё). Перевод должен осуществлять носитель языка, т.е. результат должен быть качественным. Англоязычный контент рассчитан для публикации ...Закрыт7 лет назад
Перевести с русского на английский обзор блокчейн проекта. 14 500 знаков. Цена договорная. http://telegra.ph/JarvisPlus-07-19Закрыт7 лет назад
- $30
Нужно срочно перевести презентацию с англ на рус. Сделать в PDF формате и отредактировать. Могу выдать исходник pptx. Слайдов 50 (ТЕКСТА МАЛО) Оплата ...Переводы3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть видео длиною 9:22 https://www.youtube.com/watch?v=NXY7O9RPWyA Требуется перевести его на английский язык и записать перевод виде файла субтитров. Также нужно разбить текст на субтитры так, чтобы каждый элемент содержал читабельное количество ...Завершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо перевести статью https://thethirdwave.co/psychedelics/lsd/. Пожалуйста оцените стоимость работы. В дальнейшем будет много подобной работы, будет желательно если автор будет знаком с темой психоделики/растения силы/саморазвитие/шаманизм.Переводы44 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $12
На каждой из страниц около 400-500 знаков. Это - перечень учебных предметов и краткое описание учебной программы в университете, т.е. plan de estudios. Перевод несложный и не громоздкий, его необходимо осуществить в ближайшие 36 часов. ...Переводы8 заявокЗакрыт7 лет назад