Перевод небольшой книги, английский - русский

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Закрыт54 заявки534 просмотра

Необходимо перевести авторскую книгу, тематика общая. Объем текста примерно 133000 знаков, или 73 переводческие страницы.

Перевод должен быть сделан грамотно, соответствовать всем правилам грамматики и правописания.

Тема не сложная, поэтому ожидается качественный результат который не будет требовать доработки редактора. Форматирование готового текста перевода должно максимально соответствовать форматированию оригинала (все должно быть на своих местах, фотографии, картинки, переведенный текст на картинках). 

Прошу озвучить условия, а также примерную цену и время для выполнения.

Файл вышлю электронной почтой.

7 лет назад
tarasabc
Тарас 
52 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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