Перевод для видеороликов на испанский.

Необходим перевод для видеороликов. С русского на испанский. Уточню что нужен именно голосовой перевод. Т.е. мы дали вам ролик - вы послушали, перевели, записали голос и скинули нам. Ролики от 5 до 10 минут. Вот сами ролики - youtube.com/kreosan. В неделю будет примерно 2 таких ролика (хотя в первый месяц вероятно будет больше). Важным пунктом является мужской голос. Отвечать желательно с уже подготовленной тестовой записью, либо из вашего портфолио либо отрывка нашего ролика.