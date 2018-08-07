Переводы текстов по финансовой тематике (En-Ru)

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт16 заявок209 просмотров

Требуются переводы двух статей по теме работы и карьеры всфере финансов, инвестиций и консалтинга для рекрутингового портала

FinExecutive.

 

Особенности работы:

- Важен опыт работыс текстами финансовой тематики.

- Необходимо умение изложить суть оригинального текста красивым литературным языком без искажения

основной мысли

- Нужен исполнитель,который умеет сокращать, адаптировать и объединять исходные тексты.

 

После завершения проекта есть возможность получения постоянной сдельной работы.

 

Оставляйте в комментариях примеры ваших переводов по финансовой теме и предложения по оплате.

7 лет назад
IlyaHavkin
Илья 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров