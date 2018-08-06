Перевод статей на корейский язык

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Закрыт4 заявки146 просмотров

Непроходимо перевести на корейский язык статьи на тему бирж, токенов и криптовалют. Объем каждой статьи 1200 -1400 знаков без учетов пробела. Жду предложений

7 лет назад
free-appru
Никита 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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