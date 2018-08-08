GMP, Румынский-Русский, 4 дня в Румынии в ноябре

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
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Требуются устные переводчики на инспектированиепроизводственных площадок по стандарту GMP (медицина/фармацевтика).

Длительность - 4 дня

Место проведения - Румыния

Проект на ноябрь.

Ставка - 2000 руб/час

Обязателен аналогичный опыт!

Резюме присылайте на [email protected]

7 лет назад
APriori_Company
Екатерина 
20 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров