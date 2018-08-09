Последовательный переводчик Французский-Русский в СПб на 10.08

Нужно выбрать из большого списка статей наиболее интересные и перевести их с английского на русский. Просьба ответить на вопросы анкеты docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3cMEpd_Ci3erU8GKwt5xCMTuiYUdrdnPwSE8uE1V7rePxHg/viewform без ответов на вопросы анкеты не рассматриваю.