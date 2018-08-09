Последовательный переводчик Французский-Русский в СПб на 10.08

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На 10.08. требуется последовательныйпереводчик Французский-Русский на переговоры по видеоконференции.

Тема: технический перевод, строительствозавода

Место: Санкт-Петербург

Время: 15:00-16:00

Деловой стиль

Ставка: 1500 руб./час

7 лет назад
APriori_Company
Екатерина 
20 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров