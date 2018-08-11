СРОЧНЫЙ перевод с русского на английский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт6 заявок217 просмотров

Нужно перевести текст до 11.08.18 до 18.00 вечера.

Текст на 50682 знаков. Интервью, вопросы повторяются в тексте. Без них выйдет где-то 40к знаков.

Перевод нужен именно на британский!!! английский.

7 лет назад
guest_15338881932371
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров