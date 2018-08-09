ищу человека для написания диплома на немецком Требования: *магистерская работа*тема - перспективы развития элетромобилей в Германии в сравнении с Китаем*на немецком языке *обьем примерно 80 страниц, но удобнее будет частями* план точный есть и ...
Консультация SmartCat
Для группы переводчиков нужна консултация по работе с сервисом SmartCat.
Необходимо познакомить с внутренними инструментами для оптимизации работы.
Верстка, распознование, память переводов и тд.
В последствии - нужно будет отвечать на вопросы тех, кто что-то не понял.
Консультация онлайн.
Заявки фрилансеров
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