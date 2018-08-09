Требуется перевод сайта. Текст не сплошной, объемный, а маленькими частями, блоками. В сумме - 3000-5000 символов. Только ручной перевод, обязательно понимание финансовой тематики.
Сбор информации о банках с англоязычных сайтов
Требуется контент менеджер с минимальными знаниями английского языка, нужно собрать информацию о банках по ТЗ во вложении. Перед откликом прочитайте его. Нужно будет сделать перевод 1-2 предложений простого текста при помощи гугл переводчика и адаптировать его под правила русского языка, а также в некоторых случаях нужно гуглить адреса и телефоны. Оплата за 1000 знаков текста 40 рублей, всего объем работ где-то на 7000 рублей.
Перед тем, как отдать заказ попрошу вас сделать 5-10 банков для теста, чтобы вы адекватно оценили объем работ и не бросили все на пол пути.
Оплата по факту, можно сделку без риска, если у вас есть желание.
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